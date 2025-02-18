Video Haber PKK/KCK’ya yönelik ‘GÜRZ-46’ operasyonu düzenlendi: 282 şüpheli yakalandı | Video
PKK/KCK’ya yönelik ‘GÜRZ-46’ operasyonu düzenlendi: 282 şüpheli yakalandı | Video

PKK/KCK’ya yönelik ‘GÜRZ-46’ operasyonu düzenlendi: 282 şüpheli yakalandı | Video

18.02.2025 | 09:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden ‘GÜRZ-46’ operasyonlarında 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "51 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

Terör örgütüne yönelik hangi illerde operasyon yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütüne finans sağladıkları, Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi" ifade etti.
Operasyonların sonuçlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

PKK/KCK’ya yönelik ‘GÜRZ-46’ operasyonu düzenlendi: 282 şüpheli yakalandı | Video 00:47
PKK/KCK’ya yönelik ‘GÜRZ-46’ operasyonu düzenlendi: 282 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2025 | 09:25
GÖKSUR’un deniz ortamındaki ilk atışı başarıyla gerçekleşti 00:54
GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı başarıyla gerçekleşti 17.02.2025 | 15:28
GÖKSUR’un deniz ortamındaki ilk atışı gerçekleştirildi! 01:30
GÖKSUR'un deniz ortamındaki ilk atışı gerçekleştirildi! 17.02.2025 | 15:05
İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru | Video 01:30
İŞKUR Gençlik Programı'na rekor başvuru | Video 17.02.2025 | 10:53
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video 00:48
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi | Video 17.02.2025 | 10:03
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! 00:27
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'atma Ziya' videolu yanıt! 16.02.2025 | 19:13
Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 04:11
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 15.02.2025 | 16:12
Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan’ın hapse girmesine sebep olan ’Asker Duası’ şiirini yanlış okudu | Video 00:15
Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan'ın hapse girmesine sebep olan 'Asker Duası' şiirini yanlış okudu | Video 15.02.2025 | 14:43
Salih Tuna | TÜSİAD’ın CHP’ye acıklı zararı 03:58
Salih Tuna | TÜSİAD’ın CHP’ye acıklı zararı 15.02.2025 | 13:35
Mahmut Övür | Mallesef yine TÜSİAD 05:04
Mahmut Övür | Mallesef yine TÜSİAD 15.02.2025 | 13:33
Bercan Tutar | Atlantik’te ‘Ukrayna kasırgası’ 04:14
Bercan Tutar | Atlantik’te ‘Ukrayna kasırgası’ 15.02.2025 | 13:31
Okan Müderrisoğlu | Yine TÜSİAD, yine özel imalat kriz! 05:16
Okan Müderrisoğlu | Yine TÜSİAD, yine özel imalat kriz! 15.02.2025 | 13:18
Son Dakika: Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ paniği! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:27
Son Dakika: Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ paniği! O anlar böyle görüntülendi | Video 15.02.2025 | 12:44
Bakan Yerlikaya: Kıskaç-39 operasyonlarında; 103 şüpheli yakalandı | Video 00:34
Bakan Yerlikaya: "Kıskaç-39" operasyonlarında; 103 şüpheli yakalandı" | Video 15.02.2025 | 09:47
Türk Hava Kuvvetleri’nin 88 yıllık delikanlısı 07:14
Türk Hava Kuvvetleri'nin 88 yıllık delikanlısı 15.02.2025 | 08:00
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video 02:38
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 42 şüpheli daha yakalandı | Video 14.02.2025 | 17:13
TÜSİAD’dan karanlık operasyon: Toplumun tepkisini çeken çıkışla ne amaçlanıyor? | Video 33:53
TÜSİAD'dan karanlık operasyon: Toplumun tepkisini çeken çıkışla ne amaçlanıyor? | Video 14.02.2025 | 16:37
TÜSİAD’ın açıklamalarına peş peşe tepkiler: O dönemler geride kaldı | Video 02:04
TÜSİAD'ın açıklamalarına peş peşe tepkiler: "O dönemler geride kaldı" | Video 14.02.2025 | 16:25
AK Parti’li Yayman’dan TÜSİAD’a tepki! 01:13
AK Parti'li Yayman'dan TÜSİAD'a tepki! 14.02.2025 | 15:57
Kabine’de değişim olacak mı? Başkan Erdoğan altını çizerek vurguladı... | Video 32:06
Kabine’de değişim olacak mı? Başkan Erdoğan altını çizerek vurguladı... | Video 14.02.2025 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA