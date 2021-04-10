PKK'lı 10 terörist öldürüldü! Mehmetçikler canlı yayında böyle vurdu
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10 PKK'lı teröristin vurularak etkisiz hale getirildiği bölgede; Mehmetçikler terör hedeflerini vurmaya devem ediyor!