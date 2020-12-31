Video Haber PKK'lı kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

PKK'lı kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

PKK'lı kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video
31.12.2020 | 15:09

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Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu kadın, ailesiyle buluşturulurken yaşadığı pişmanlıkları ve örgütün iç yüzünü anlattı.

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Van İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2012'da Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012-2014 senelerinde Irak (Metina-Haftanin), 2014-2017'te Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.


İkna çabaları sonucu teslim olan kadın terörist, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığında ailesiyle buluşturuldu. Ablası ve yakınlarıyla kucaklaşan terör örgütü mensubu, hayatının en önemli kararını vererek örgütten ayrıldığını ve devlete teslim olduğunu belirterek, "Çok zor şartlarda yaşıyorduk. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bundan dolayı örgütte çözülmeler başladı ve devam ediyor. Birçok örgüt mensubu kaçmak için fırsat arıyor. Ben örgüt mensuplarına seslenmek istiyorum. Gelin teslim olun. Devletimizin sıcak yüzünü görün" dedi.

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