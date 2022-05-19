PKK'nın Ağrı grunu nasıl yok edildi? A Haber Abluka operasyonunun kalbinde | Video
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Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında PKK bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı grubu etkisiz hale getirilmesi üzerine, örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı, MİT tarafından İran’dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde EREN ABLUKA-10 (AĞRI DAĞI) Şehit J.Uzm.Çvş. Çetin AK (2022-1) Operasyonu başlatıldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, 3200 rakımlı üs bölgesinden izlenimlerini aktardı.