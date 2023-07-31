PKK’nın finans kaynağına darbe | Video

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK’nın finans sağladığı uyuşturucu ticaretine darbe indirdi. Diyarbakır Lice kırsalında yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar Türk lirası yasadışı gelir elde etmesi engellendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Jandarma timlerini tebrik ederken uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.