Video Haber PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video
PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video

PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video

12.05.2022 | 16:36

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Yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır darbeler alan bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İstanbul merkezli 8 kentte eylem hazırlığında olduğu ve terörist arayışına girdiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan dağ kadrosu için çağrıda bulunduğu tespit edilen terör örgütüne yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 8 şehirde 24 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, kanlı eylemlere yönelik birçok örgütsel döküman ise deşifre edilmek üzere incelemeye alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın İstanbul yapılanmasının, gerçekleştirmeyi planladıkları kanlı eylemler için sosyal medya üzerinden dağ kadrosuna eleman arayışında olduklarını tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, kimliğini tespit ettikleri Y.K.'nın terör örgütünün İstanbul yapılanmasında sosyal medya sorumlusu olduğunu, emrinde bulunan M.İ., M.Ö., Y.K. ve S.K.'nın ise çok sayıda kişinin dağ kadrosuna eleman topladığını belirledi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDELERDİ
Ayrıca örgütle bağlantılı B.D.'nin kardeşinin dağ kadrosunda faal olduğu, Ö.R.K.'nın ise terör eylemleri kapsamında el yapımı patlayıcı madde ve molotof malzemesi arayışı içinde olduğu ve sosyal medya üzerinden de konuyla ilgili çok sayıda veriyi incelediği belirlendi.

GENÇLERİ HEDEF ALMIŞLAR
Yapılan inceleme ve takip neticesinde; söz konusu örgüt üyelerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosundan aldığı talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi problemleri olan ve suça karışmış gençlerle irtibata geçtikleri, daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformları düzenleyerek gençlere örgütsel eğitim verdikleri, terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi.

8 İLDE 24 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Örgüt ile ilgili bir süredir teknik ve fiziki takip yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, topladığı veriler kapsamında eylem hazırlığındaki şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 2 tabanca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait flamalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

25 şüphelinin, Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, ele geçirilen örgütsel dökümanların ise deşifre edilmek üzere incelemeye alındığı öğrenildi.

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