PKK’ya bir kurban daha vermemek için devlete koştu: Ablası kırsalda ölen kız son anda kurtarıldı | Video

Diyarbakır’daki HDP il binası önünde 2019’da oturma eylemi başlatan annelerin yaktığı ateş halen yanıyor. Ağrı’da bir kızının PKK’ya katılmasını engelleyemeyen ve kurban veren, diğer kızının da dağa kaçırıldığını düşünen baba kolluk kuvvetlerine başvurarak kızının bulunmasını istedi.

Kız kardeşinin HDP tarafından dağa kaçırıldığını düşünen ağabey eline aldığı beyzbol sopasıyla HDP il binasını basarak il başkanı ve heyetini darp etti. Gümrük ve emniyet ekiplerinin çalışmalarıyla bir tırın dorsesinde İran'a kaçmaya çalışan Nazlıcan Barış yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Barış'ın kız kardeşlerinden birisinin PKK/KCK kırsal alanında faaliyet yürütürken 2017'de gerçekleştirilen başarılı operasyonla Bingöl kırsalında etkisiz hale getirildiği, diğer kız kardeşinin HDP Ağrı Merkez ilçe belediye encümeni olduğu ve annesi Naile Barış'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından hüküm giydiği öğrenildi.

BABASI POLİSE BAŞVURDU



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, 3 Eylül 2019'da bir oturma eylemi başlattı. Diyarbakır anneleri tarafından yakılan bu ateş halen yanıyor. Binlerce gündür evlat nöbetini sürdüren anneler çocuklarına kavuşacağı günün hayalini kurarken, Ağrı'da yaşayan 10 çocuk babası Ali Barış da kızı Nazlıcan Barış'ın terör örgütü PKK'ya katılmak için dağa çıktığını düşünerek polise başvurdu.



Daha önce Nazlıcan Barış'ın kız kardeşi "Ezda Dijvar" kod adlı Evin Barış'ın, PKK/KCK kırsal alanında faaliyet yürütürken 18 Mayıs 2017'de Bingöl kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenilirken, Ali Barış'ın eşi Naile Barış'ın da "Terör örgütü propagandası yapmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Silahla terör örgütüne üye olmak" suçlarından hüküm giydiği, 2019'da tahliye olduğu bilgisi edinildi. Ayrıca, Ali Barış'ın diğer kız kardeşi Ceren Barış'ın da HDP Ağrı Merkez ilçe belediye encümeni olduğu ortaya çıktı.

"KIZIMIN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM, KIZIMI BULUN"

Polise verdiği ifadesinde, kızının 26 Ekim 2022'de öğleden sonra evden ayrıldığını söyleyen Ali Barış, kızı Nazlıcan Barış'ın terör örgütüne katıldığını düşündüğünü ve Baran Taşdemir isimli kişinin Nazlıcan Barış'ın örgüte katılmasında aracılık ettiğini düşündüğünü söyleyerek kızının bulunmasını istedi.

AĞABEYİ HDP İL BİNASINI BASTI

Bu süreçte Nazlıcan Barış'ın ağabeyinin de sorumlu tuttuğu için elinde beyzbol sopası ile HDP il binasına girdiği ve Nazlıcan'ın dağa kaçırılmasından dolayı il başkanı ve heyetini darp ettiği öğrenildi.

BABA İHBARDA BULUNDU GÜMRÜK VE EMNİYET EKİPLERİ YAKALADI

Baba Ali Barış'ın ihbarı üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda, Nazlıcan Barış İran'a geçmek isterken bir tırın dorsesinde yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi. Nazlıcan Barış, ifadesinde yaklaşık 4.5 yıl önce İran'da yaşayan Şervan Abukan isimli kişiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını ve PKK terör örgütüne katılımında bu kişinin aracı olduğunu söyledi. PKK'ya 2019'da sempati kazandığını ve dağ kadrosuna katılmaya 5-6 ay önce karar verdiğini anlatan Nazlıcan Barış, hain terör örgütü PKK'nın terör örgütü olmadığını savundu.

TIRIN DORSESİNDE SAKLANIRKEN GÜMRÜK MEMURLARI YAKALADI

Şervan Abukan isimli kişiyle mesajlaşarak ve görüntülü konuşarak iletişim kurduğunu aktaran Barış, İran'a kaçması için bütün ayarlamaları Şervan Abukan'ın yaptığını, İran'a geçtikten sonra Şervan'ın kendisini PKK'ya götüreceğini söylediğini dile getirdi. Evden kaçtıktan sonra taksiyle Doğubayazıt'a gittiğini ve taksiden kalabalık bir yerde indiğini, burada birisi 25-26, diğeri 18-19 yaşlarında iki kişinin kendisini arabayla aldığını anlatan Barış, Gürbulak yolu üzerinde tırların park halinde olduğu alanda bir tırın dorsesine bindiğini ve 10 dakika yolculuğun ardından kapı açılınca indiğini kaydetti.

İkinci denemesinde yine bir tırın dorsesine binen Barış, burada yaklaşık sabah 6'ya kadar beklediklerini söyledi. Barış, hava aydınlanmaya başlarken gümrük memurlarının tırın dorsesinde kendisini yakalayarak polise teslim ettiklerini aktardı.