Video Haber PKK/YPG sözde sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz | Video
PKK/YPG sözde sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz | Video

PKK/YPG sözde sorumlusu, MİT operasyonuyla etkisiz | Video

27.11.2023 | 10:23

Suriye’de, harekât bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerimize yönelik eylem talimatları veren PKK/YPG Suriye/Ayn El Arab sorumlularından Karker Andok kod Mutlu Kacar, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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