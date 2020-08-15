Video Haber Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video

Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video

Plajda komşularına bıçakla saldırdı! 3 kişiyi yaraladı | Video
15.08.2020 | 19:26

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, H.Ö. evine yaptırdığı sundurma nedeniyle şikayette bulunan komşusu, eşi ve kızını plajda bıçakladı. Yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

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