Video Haber Plazma tedavisinde ilk corona virüs hastası iyileşti | Video

Plazma tedavisinde ilk corona virüs hastası iyileşti | Video

Plazma tedavisinde ilk corona virüs hastası iyileşti | Video
29.04.2020 | 10:32
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Plazma tedavisinin ilk kez uygulandığı corona virüs hastası, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.

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