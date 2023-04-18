Polatlı’da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu | Video 18.04.2023 | 14:58 Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette tonlarca buğday bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı. Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiği ise araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı, Polatlı'da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde yaklaşık 50 ton buğdayın araziye döküldü. Kimin döktüğü bilinmeyen buğdayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer inceleme başlattı. Yapılan incelemeden sonra, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı Ticaret Borsası, polis ve jandarma ekipleri de buğdayın döküldüğü bölgede inceleme yaptı. Buğdayın neden döküldüğü araştırılırken, polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi devam ediyor.