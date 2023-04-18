Polatlı’da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu | Video
Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette tonlarca buğday bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı. Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiği ise araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı, Polatlı'da 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
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