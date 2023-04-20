Video Haber Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video
Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video

Polis hem havadan, hem karadan denetliyor | Video

20.04.2023 | 18:32

Düzce’de Emniyet ekipleri bayram trafiğinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirerek sürücüleri uyardı.

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