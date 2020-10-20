Video Haber Polis, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiğini belirledi | Video

Polis, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiğini belirledi | Video

Polis, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiğini belirledi | Video
20.10.2020 | 12:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aranan şahıslara dev operasyon: 156 kişi yakalandı! | Video 00:18
Aranan şahıslara dev operasyon: 156 kişi yakalandı! | Video 20.10.2020 | 12:57
Okan Müderrisoğlu 'Kamu alacaklarının yapılandırılması meselesi!' 03:43
Okan Müderrisoğlu 'Kamu alacaklarının yapılandırılması meselesi!' 20.10.2020 | 12:54
Salih Tuna 'İyi insana veda' 03:33
Salih Tuna 'İyi insana veda' 20.10.2020 | 12:52
Son dakika! Türkiye'nin Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusu deniz dibi sondaj çalışması ilk kez böyle görüntülendi | Video 00:33
Son dakika! Türkiye'nin Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusu deniz dibi sondaj çalışması ilk kez böyle görüntülendi | Video 20.10.2020 | 12:33
Son dakika: Ölmeden önce böyle mesaj atmış! “Gel beni buradan kurtar” | Video 00:20
Son dakika: Ölmeden önce böyle mesaj atmış! “Gel beni buradan kurtar” | Video 20.10.2020 | 12:32
İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı | Video 01:40
İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı | Video 20.10.2020 | 12:27
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait ateş noktalarını Obüs bataryasıyla vurma anı kamerada | Video 01:17
Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait ateş noktalarını Obüs bataryasıyla vurma anı kamerada | Video 20.10.2020 | 11:51
Polis, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiğini belirledi | Video 02:06
Polis, kumar oynatılan bir iş yerine duvardan gizli bölme açılarak girildiğini belirledi | Video 20.10.2020 | 12:12
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröriste MİT operasyonu | Video 01:47
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröriste MİT operasyonu | Video 20.10.2020 | 12:05
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı | Video 00:39
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı | Video 20.10.2020 | 11:44
Ümraniye'de motosiklet çalan şüpheli kamerada | Video 02:07
Ümraniye'de motosiklet çalan şüpheli kamerada | Video 20.10.2020 | 11:41
Hilal Kaplan 'Engin Yıldırım istifa etmezse...' 04:04
Hilal Kaplan 'Engin Yıldırım istifa etmezse...' 20.10.2020 | 11:42
Haşmet Babaoğlu 'Ne oluyor? Ne olacak?' 03:07
Haşmet Babaoğlu 'Ne oluyor? Ne olacak?' 20.10.2020 | 11:39
Hasan Basri Yalçın 'Türk SİHA’ların başarısı' 03:24
Hasan Basri Yalçın 'Türk SİHA’ların başarısı' 20.10.2020 | 11:37
SON DAKİKA... MHP Lideri Devlet Bahçeli Karabağ Azerbaycan'ın olmadan ateşkes olmamalı | Video 30:12
SON DAKİKA... MHP Lideri Devlet Bahçeli "Karabağ Azerbaycan'ın olmadan ateşkes olmamalı" | Video 20.10.2020 | 11:22
Son dakika haberi... Meral Akşener'den canlı yayında flaş açıklama! Ümit Özdağ'ın İl başkanımız FETÖ'cü çıkışı hakkında... | Video 01:13
Son dakika haberi... Meral Akşener'den canlı yayında flaş açıklama! Ümit Özdağ'ın "İl başkanımız FETÖ'cü" çıkışı hakkında... | Video 20.10.2020 | 10:45
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan Milli Meclisi'nde flaş açıklamalar Zafere kadar... | Video 23:41
Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan Milli Meclisi'nde flaş açıklamalar "Zafere kadar..." | Video 20.10.2020 | 10:36
Mahmut Övür 'İmamoğlu’nun 2023 hesabı' 04:24
Mahmut Övür 'İmamoğlu’nun 2023 hesabı' 20.10.2020 | 10:28
Mehmet Barlas 'Türkiye’nin sorunları birer birer çözüme kavuşuyor' 02:49
Mehmet Barlas 'Türkiye’nin sorunları birer birer çözüme kavuşuyor' 20.10.2020 | 10:25
Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video 02:59
Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video 20.10.2020 | 09:47

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, aralarında kumar oynatılan bir iş yerinin de bulunduğu 4 eğlence mekanındaki 111 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA