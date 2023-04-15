Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı

Manisa'da polis lojmanında başından vurulan güzellik salonu işletmecisi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar nedeniyle mi yaşamını yitirdiği soruşturma sonunda netleşecek. Tam bir hayvan sever olan Yeşim Akbaş’tan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı mutluluk dolu fotoğraflar kaldı.