Polis olmak isteyen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması | Video

Ümraniye'de polis olmak istediğini söyleyen, bayramda da polis kıyafeti giyen 6 yaşındaki Ali Umut Erkul'a polisler sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kendisine hediye de verilen Ali Umut, daha sonra polis otosuna binerek siren de çaldı.