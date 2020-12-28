Polisi görünce çatıya çıkıp kaçmaya çalıştılar | Video

İstanbul Polisi, Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimlere bir yenisi daha ekledi. Bir iş yerinde sosyal mesafeye uyulmadığını tespit eden polisler, söz konusu adrese baskın düzenleyerek içeride bulunan 19 kişiye toplamda 60 bin 420 lira idari para cezası kesti. Polislerin geldiğini fark eden ve kaçmak için çatıya çıkan kişiler kameralara böyle yansıdı.