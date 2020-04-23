Polislerden minik Hilal'e pastalı 10. yaş kutlaması

İstanbul Polisi, babasının 155'e yaptığı talep üzerine 10 yaşına basan Hilal Gündoğdu'ya pastalı doğum günü sürprizi yaptı. İstanbul'un Çekmeköy İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Serdar Gündoğdu, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan 10 yaşına basan kızına doğum günü sürprizi yapmak için 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Alemdağ Polis Merkezi'nde görev yapan polisler hemen en yakındaki pastaneye giderek 10 yaşındaki Hilal Gündoğdu'ya pasta aldı ve Gündoğdu Ailesi'nin kapısını çaldı. Dairenin kapısını açan minik Hilal karşısında bulduğu polislerin doğum günü sürpriziyle çok mutlu olurken, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Polisler de Hilal Gündoğdu'nun doğum gününü kutladı. Hilal Gündoğdu ve babası Serdar Gündoğdu isteklerini yerine getirdikleri ve mutlu eden ziyaretleri için polislere teşekkür etti.