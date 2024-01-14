Polisten kaçan uyuşturucu satıcı kovalama sonucu böyle yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı. Farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın valizinden 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde çıktı. Kovalama anları ise kameraya yansıdı.
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