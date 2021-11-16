Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video
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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti. Belarus-Polonya sınırındaki kriz gün geçtikçe büyüyor. Peki Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İki ülke arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönme ihtimali var mı? Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, konuyla ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.