Video Haber Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video
Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video

Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video

16.11.2021 | 23:11

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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti. Belarus-Polonya sınırındaki kriz gün geçtikçe büyüyor. Peki Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İki ülke arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönme ihtimali var mı? Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, konuyla ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.

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