Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İşte göç krizinin perde arkası | Video

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olan çok sayıda kişinin Polonya'ya geçmek istemesi, iki ülke sınırında tansiyonu yükseltti. Belarus-Polonya sınırındaki kriz gün geçtikçe büyüyor. Peki Polonya-Belarus sınırındaki krizde kim suçlu? İki ülke arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönme ihtimali var mı? Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, konuyla ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.