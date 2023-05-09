Polonya’da 51 milyon euroluk uyuşturucu ele geçirildi: 13 gözaltı | Video
Polonya polisi farklı kentlerde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda piyasa değeri 51 milyon euro olan 5,8 tonluk uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
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