Polonya’da 51 milyon euroluk uyuşturucu ele geçirildi: 13 gözaltı | Video

Polonya polisi farklı kentlerde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda piyasa değeri 51 milyon euro olan 5,8 tonluk uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.