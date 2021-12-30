Prof. Dr. Göksel Aşan canlı yayında açıkladı: Döviz yükselecek diye beklemesinler | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan son günlerde döviz kurunda yaşanan artışa ve 20 Aralık gecesi yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşan, ‘’Yüksekten döviz alanlar yükselecek diye beklemesinler, Kur korumalı TL Mevduatı zaten aradaki farkı karşılıyor’’ dedi.