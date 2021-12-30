Video Haber Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video
Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video

Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video

30.12.2021 | 23:33

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, A Haber ekranlarında ‘’enflasyon ne zaman düşecek?’’ sorusuna yanıt verdi.

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