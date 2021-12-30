Video Haber Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video
Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video

Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video

30.12.2021 | 23:31

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Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video 03:52
Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video 30.12.2021 | 23:31
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Ekonomide yeni dönemin ayrıntıları… Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarında değerlendirdi | Video 44:25
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan, A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Prof. Dr. Göksel Aşan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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