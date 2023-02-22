Video Haber Proteo'nun ismi Başiskele'de yaşayacak | Video
Proteo'nun ismi Başiskele'de yaşayacak | Video

Proteo'nun ismi Başiskele'de yaşayacak | Video

21.02.2023 | 23:56

Deprem felaketi sonrasında ülkemize gelen ve arama kurtarma faaliyetleri esnasında hayatını kaybeden Meksika Arama Kurtarma Ekibinin, Proteo isimli arama kurtarma köpeğinin adı Kocaeli Başiskele İlçesinde yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezine verildi.

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