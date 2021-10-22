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OTOMATİK OYNAT
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Haluk Bayraktar’dan babasıyla ilgili duygulandıran paylaşım | Video 22.10.2021 | 19:25
05:28
Putin, ilk kez İsrail Başbakanı Naftali Bennet'i kabul etti | Video 22.10.2021 | 19:16
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Mehmet Barlas | Rusya da NATO’ya girmeli 22.10.2021 | 16:49
04:26
Hilal Kaplan | Özdemir Bayraktar’ın açtığı yol... 22.10.2021 | 16:46
04:22
Burhanettin Duran | Batı’nın Afrika ile ilişkilerini ‘derdest etmek’ 22.10.2021 | 16:44
16:34
12:14
Başkan Erdoğan: "Erbakan Hoca sokağa ve şiddete asla prim vermezdi" | Video 22.10.2021 | 12:43
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Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım: “Babam ve Amcam…” 22.10.2021 | 12:38
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Türkiye ve Güney Kore arasında 2 anlaşma imzalandı | Video 22.10.2021 | 09:40
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Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü 22.10.2021 | 09:27
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Son dakika: Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı! | Video 22.10.2021 | 00:52
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Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti | Video 21.10.2021 | 20:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk kez kabul ettiği İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile Suriye ve İran konularını ele aldı. Putin, "Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler son 30 yılda benzersiz bir şekilde gelişti" dedi.