Video Haber Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız”
Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız”

Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız”

20.02.2024 | 22:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima kategorik bir şekilde karşıydık ve şimdi de karşıyız” dedi.

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