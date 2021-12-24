Putin'den sanatta özgürlük açıklaması: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil | Video

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda siyasetten dış ilişkilere, spordan sanata birçok konuya değinen Putin, sanatta özgürlükle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Rusya lideri yaptığı açıklamada, "Peygamber Muhammed'e yönelik hakaret sanat özgürlüğü mü? Bunun özgürlük olmadığını düşünüyorum. Bu, din özgürlüğünün ve Müslümanların kutsal duygularının ihlalidir." dedi.