Putin'in "Türkiye doğal gazda merkez olsun" sözleri ne anlama geliyor? | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:48
01:43
KADEM'den kadın girişimcilere destek | Video 12.10.2022 | 17:58
03:21
CHP'deki yumruklu saldırının ardından toplu istifa | Video 12.10.2022 | 16:54
01:46
17:52
09:32
01:59
01:02
01:18
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti | Video 12.10.2022 | 08:45
01:55
00:42
02:34
Bakan Karaismaoğlu "Büyük Türkiye'nin altyapısını kuruyoruz" | Video 11.10.2022 | 18:29
05:15
00:29
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 11.10.2022 | 17:40
04:04
Mahmut Övür | 'Vahşi kapitalizm' unutuldu mu? 11.10.2022 | 15:57
00:48
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı | Video 11.10.2022 | 15:11
12:11
03:48
Hasan Basri Yalçın | Hakların gerçekçi garantisi siyasettir 11.10.2022 | 14:29
05:47
Hilal Kaplan | Macron'un Avrupa'ya kalp masajı ve Türkiye 11.10.2022 | 12:28
02:10
Mehmet Barlas | Avrupa'da haritalar değişiyor 11.10.2022 | 12:23
Birleşmiş Milletler Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla A Haber'e konuştu. Abdulla, “Tahıl koridoru girişimi bir başarıdır.” dedi. "Putin’in doğal gaz merkezi Türkiye olsun mesajı ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren “Türkiye bir çözüm merkezi” ifadelerine yer verdi ve "Türkiye'nin rolü bölgede oldukça önemlidir. Türkiye zaten birçok konu için doğal bir merkez. Bu sebeple doğal gaz konusunda da merkez olması da şaşırtıcı olmaz." şeklinde konuştu.