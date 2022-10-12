Video Haber Putin'in "Türkiye doğal gazda merkez olsun" sözleri ne anlama geliyor? | Video
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Putin'in "Türkiye doğal gazda merkez olsun" sözleri ne anlama geliyor? | Video

12.10.2022 | 18:24

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Birleşmiş Milletler Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla A Haber'e konuştu. Abdulla, “Tahıl koridoru girişimi bir başarıdır.” dedi. "Putin’in doğal gaz merkezi Türkiye olsun mesajı ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt veren “Türkiye bir çözüm merkezi” ifadelerine yer verdi ve "Türkiye'nin rolü bölgede oldukça önemlidir. Türkiye zaten birçok konu için doğal bir merkez. Bu sebeple doğal gaz konusunda da merkez olması da şaşırtıcı olmaz." şeklinde konuştu.

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