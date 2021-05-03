Rakamlarla Türkiye'de eğitim | Video
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Rakamlarla Türkiye'de eğitim | Video 03.05.2021 | 18:25
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İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü | Video 03.05.2021 | 17:43
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Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınak imha edildi | Video 03.05.2021 | 11:48
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Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu 03.05.2021 | 10:09
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MSB açıkladı "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" | Video 02.05.2021 | 15:10
Rakamlarla Türkiye'de eğitim ele alındı. Tüm detaylar A Haber'de...