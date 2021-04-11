Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Alınacak yeni tedbirler neler? | Video

Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında bilindiği üzere birçok ilimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması geri dönmüştü. İstanbul gibi birçok ilimizde vakalarda yaşanan rekor seviyedeki artış sonucunda bir süre kaldırılan Cumartesi kısıtlaması yeniden uygulamaya geçerken milyonlar şimdilerde gözünü "Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" gibi soruların yanıtı için Kabine Toplantısı'na çevirdi. Bundan önceki Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan yasakları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 13 Nisan Salı günü başlayan bu mübarek ayda uygulanacak kısıtlamalarla ilgili konuşan Erdoğan, Ramazan'da sokağa çıkma yasağının risk kategorisi fark etmeksizin tüm illerde hafta sonu uygulanacağını ifade etmişti.