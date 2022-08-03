Video Haber "Razoni" adlı ilk tahıl gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi drone ile görüntülendi | Video

"Razoni" adlı ilk tahıl gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi drone ile görüntülendi | Video

03.08.2022 | 15:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü | Video 00:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüştü | Video 04.08.2022 | 08:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü | Video 00:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüştü | Video 04.08.2022 | 08:32
Razoni adlı ilk tahıl gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi drone ile görüntülendi | Video 02:48
"Razoni" adlı ilk tahıl gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi drone ile görüntülendi | Video 03.08.2022 | 15:24
Yunanistan’ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı | Video 00:50
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı | Video 03.08.2022 | 15:24
Bakan Çavuşoğlu, Bruneli ve Sri Lankalı mevkidaşları ile görüştü | Video 00:39
Bakan Çavuşoğlu, Bruneli ve Sri Lankalı mevkidaşları ile görüştü | Video 03.08.2022 | 14:49
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03:53
Bakan Kasapoğlu ile Bakan Nebati, TFF ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi | Video 03.08.2022 | 12:52
Kılıçdaroğlu’na Erzurum’da HDP tepkisi | Video 00:48
Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi | Video 03.08.2022 | 11:30
Dünyanın merakla takip ettiği gemi İstanbul’da! İşte Razoni’yi denetleyen tim | Video 12:24
Dünyanın merakla takip ettiği gemi İstanbul'da! İşte Razoni'yi denetleyen tim | Video 03.08.2022 | 10:54
Selahattin Demirtaş’tan skandal sözler! “Kanlı oyun” dedi, 6’lı masaya rest çekti | Video 02:02
Selahattin Demirtaş’tan skandal sözler! “Kanlı oyun” dedi, 6’lı masaya rest çekti | Video 03.08.2022 | 10:48
Mersin’de eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 00:55
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 03.08.2022 | 10:18
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video 02:24
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video 03.08.2022 | 01:15
Son dakika: ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video 00:53
Son dakika: ÖSYM Başkanı görevden alındı | Video 03.08.2022 | 00:44
Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi “Razoni” İstanbul’da | Video 02:09
Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi “Razoni” İstanbul'da | Video 02.08.2022 | 22:48
Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor | Video 02:19
Çekmeköy Belediyesi’nden açıklama: "Eylemler belirli bir grup tarafından siyasi amaçlı yapılıyor" | Video 02.08.2022 | 22:30
’Tayvan Kuşatması’ nasıl sonuçlanacak? Tayvan ile ilgili ne biliyoruz? | Video 04:56
'Tayvan Kuşatması' nasıl sonuçlanacak? Tayvan ile ilgili ne biliyoruz? | Video 02.08.2022 | 21:29
Tahıl yüklü gemi “Razoni” İstanbul açıklarında böyle görüntülendi | Video 05:22
Tahıl yüklü gemi “Razoni” İstanbul açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2022 | 21:12
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KPSS talimatı! Asla müsaade etmeyiz | Video 00:52
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı! "Asla müsaade etmeyiz" | Video 02.08.2022 | 20:36
Meksika’da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı | Video 01:18
Meksika’da petrol ürünleri deposunda yangın: 1 yaralı | Video 02.08.2022 | 19:13
Son dakika: Ukrayna’dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00’da İstanbul Boğazı’nda olacak | Video 02:45
Son dakika: Ukrayna'dan hareket eden RAZONİ gemisi 21.00'da İstanbul Boğazı'nda olacak | Video 02.08.2022 | 18:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan ’Akkuyu’ açıklaması | Video 02:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması | Video 02.08.2022 | 18:44

Müşterek Denetleme Timi‘nin denetleme faaliyetini tamamlanmasının ardından Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan 27 bin ton mısır taşıyan ‘Razoni’ adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. Geminin boğazdan geçişi dron ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) oluşan 20 kişilik ekip, gemide inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı'ndan yola çıkarak gemiye ulaşmıştı. Heyet yaklaşık 2 saat süren denetiminin ardından gemiden ayrılmıştı. Denetimlerin tamamlanmasının ardından bir süre daha Sarıyer açıklarında kendine ayrılan bölgede bekleyen Razoni adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Gemi boğaza ulaşırken, geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dron ile görüntülendi

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA