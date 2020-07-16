Rize'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Bir inşaat şantiyesine düşen heyelan anında işçilerin panik anında kaçışması anbe an görüntülendi.
Rize'de 3 gün önce yaşanan sağanağın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Madenli Beldesi'nde bir inşaat şantiyesine düşen heyelan anı kameralara yansıdı.O anda işçiler panikle kaçışmaya başladı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda şantiye sahasında hasar oluştu.