Video Haber Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı | Video
Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı | Video

Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı | Video

11.08.2022 | 21:24

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rus devlet televizyonu Kanal 1’deki canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikova ev hapsine çarptırıldı.

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