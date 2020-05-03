Video Haber Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine videolu övgü | Video

Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine videolu övgü | Video

Rus gelin Anastasia'dan Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerine videolu övgü | Video
03.05.2020 | 13:02
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, övgüyle bahsettiği Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği başarılı mücadeleyi sosyal medya aracılığıyla dünyaya anlatıyor.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alanya, yerleşik yabancı nüfusuyla da ön plana çıkıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre kentte yaşayan 328 bin kişinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan, 82 ülkeden 32 bin yerleşik yabancıdan bazıları, Kovid-19 tedbirlerini ve aldıkları hizmetleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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