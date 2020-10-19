Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti | Video
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Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi açıklarından saat 16.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.