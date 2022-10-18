Rus stratejik bombardıman uçakları, Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçtu | Video
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NATO'nun başlattığı nükleer silahlı tatbikata karşı Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurdu.