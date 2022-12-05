Rusya: “Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla İHA'larla saldırı girişiminde bulundu” | Video
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Rusya Savunma Bakanlığı, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla İHA'larla saldırı girişiminde bulundu” dedi.