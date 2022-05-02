Video Haber Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video
Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video

Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video

02.05.2022 | 17:39

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Rus ordusu Ukrayna’nın Luhansk kentinde 100 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilen tarihi bir okulu hedef alarak bombalı saldırı düzenledi.

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