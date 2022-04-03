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OTOMATİK OYNAT
01:54
Rusya, Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu | Video 03.04.2022 | 18:18
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Kışladan konvoyla çıkış görüntülerine inceleme | Video 03.04.2022 | 18:03
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Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı | Video 02.04.2022 | 22:00
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Başkan Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu | Video 02.04.2022 | 19:05
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A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında! | Video 02.04.2022 | 19:02
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Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video 02.04.2022 | 18:38
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Burhanettin Duran | AK Parti, merkez sağ ve kimlik siyaseti tartışmaları 02.04.2022 | 16:39
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Melih Altınok | Putin dolar çarkını kırarsa dünyayı değiştirebilir 02.04.2022 | 14:12
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HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı... Aile sayısı 280 oldu 02.04.2022 | 13:41
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Mehmet Barlas | Putin eskisinden daha güçlü 02.04.2022 | 13:36
Rus ordusu, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da akaryakıt deposunu hedef aldı.