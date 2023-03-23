Rusya, Soyuz roketini uzaya fırlattı | Video
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun ihtiyaçları çerçevesinde uzaya Soyuz-2.1a roketinin fırlatıldığını duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:53
01:42
Başkan Erdoğan'ın ilk iftarı depremzedelerle | Video 23.03.2023 | 19:57
02:46
Rusya, Soyuz roketini uzaya fırlattı | Video 23.03.2023 | 18:37
15:03
02:55
16:01
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı | Video 23.03.2023 | 15:56
03:00
05:03
Mahmut Övür | Ağıralioğlu masayı bombaladı 23.03.2023 | 15:26
04:55
Mehmet Barlas | Artık Kandil'in 'resmi' adayı Kılıçdaroğlu'dur 23.03.2023 | 15:23
02:19
Engin Ardıç | Acıklı komedya 23.03.2023 | 15:20
03:42
Salih Tuna | Hem gizli hem aşikâr 23.03.2023 | 15:16
00:19
02:20
15:25
01:35
CHP'li Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti | Video 23.03.2023 | 14:17
05:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 23.03.2023 | 12:42
04:41
00:48
01:58
07:15
Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi | Video 23.03.2023 | 09:56