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OTOMATİK OYNAT
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Rusya ve Ukrayna arasında 120 asker takas edildi | Video 06.12.2022 | 17:43
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'i hedef aldı | Video 05.12.2022 | 22:32
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CHP'den TBMM'de provokasyon | Video 05.12.2022 | 21:27
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Kolombiya’daki toprak kaymasında can kaybı 27’ye yükseldi | Video 05.12.2022 | 20:59
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CHP'den TBMM'de provokasyon | Video 05.12.2022 | 20:44
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Kocaeli emniyeti videoyla “Kökünü kuruttuk” dedi | Video 05.12.2022 | 18:12
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Melih Altınok | CHP içindeki kavgaya Selvi Kılıçdaroğlu'nu karıştırmayın 05.12.2022 | 16:39
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Mehmet Barlas | CHP'nin geleceği ABD'li kayyuma emanet 05.12.2022 | 16:34
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası müzakereleri sonucunda toplam 120 asker serbest bırakıldı.