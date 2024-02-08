Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda karşılıklı olarak 100’er asker takas edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı 08.02.2024 | 23:06
03:35
03:47
Kadıköy'de feci ölüm: Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı 08.02.2024 | 22:46
00:09
02:30
19:34
00:59
Öldürdüğü kişinin telefonundan babasını aramış 08.02.2024 | 18:11
01:37
Pakistan’da oy verme işlemi sona erdi 08.02.2024 | 17:58
31:56
07:58
MSB: "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildi" | Video 08.02.2024 | 12:25
01:12
01:48
01:14
33 ilde DEAŞ operasyonu | Video 08.02.2024 | 09:19
10:27
Murat Kurum: "Depreme karşı elle tutulur tek bir adım atmadınız” | Video 08.02.2024 | 06:15
00:25
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı: en az 1 ölü 07.02.2024 | 23:05
01:23
Pakistan’da son 24 saatte 3’üncü patlama: 2 ölü, 6 yaralı 07.02.2024 | 22:14
00:24
Ankara’da trafikte yumruklu kavga kamerada 07.02.2024 | 21:02
01:34
Azerbaycan’da oy verme işlemi sona erdi 07.02.2024 | 18:57
06:01
Klimadan çıkan yangın bir aileyi evsiz bıraktı, anne gözyaşlarına boğuldu 07.02.2024 | 18:24
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciler ve ailelerin isteğini geri çevirmedi 07.02.2024 | 18:24