Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video
Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.
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