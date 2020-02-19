Video Haber Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video

Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video

Rusya'da 2 gün süren İdlib görüşmeleri sona erdi | Video
19.02.2020 | 14:39

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

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