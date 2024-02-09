Video Haber Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı

Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 6 yaralı

08.02.2024 | 23:52

Rusya’nın Perm Bölgesi’nde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

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