Rusya'da yangın: 1 ölü, 659 kişi evsiz kaldı | Video
Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde çıkan yangınlarda 178 yapının küle döndüğü, 659 kişinin evsiz kaldığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
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