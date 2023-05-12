Video Haber Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama: "Seçime müdahale etmiyoruz, bu iddiaları ileten yalancıdır" | Video
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama:

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama: "Seçime müdahale etmiyoruz, bu iddiaları ileten yalancıdır" | Video

12.05.2023 | 15:30

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialarına Moskova'dan yanıt geldi..

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