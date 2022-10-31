Video Haber Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular | Video
Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular | Video

Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular | Video

31.10.2022 | 22:26

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Tahıl koridoru anlaşmasında yaşanan aksaklıkların ardından Rusya Savunma Bakanlığı anlaşmadan çekilmediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna, tahıl koridorunu askeri amaçlı kullanmayacağının garantisini vermeli. Tahıl koridorundan çekilmedik, askıya aldık." ifadelerine yer verildi.

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