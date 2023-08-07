Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı | Video
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Pakistan’da bombalı saldırı: 7 ölü | Video 07.08.2023 | 23:11
01:07
Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı | Video 07.08.2023 | 23:11
00:28
00:17
Karton bardaklar arasında 35 bin euroluk kaçak tütün ele geçirildi | Video 07.08.2023 | 23:11
03:17
Tekirdağ’da yanan fabrikadan geriye enkaz yığını kaldı | Video 07.08.2023 | 23:11
01:12
Anadolu Rock müziğinin ünlü ismi Erkin Koray hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 22:03
02:06
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | Video 07.08.2023 | 20:03
37:17
00:22
Unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 06.08.2023 | 00:02
01:58
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video 06.08.2023 | 00:01
01:05
Almanya’yı dolu vurdu, yollar beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 23:25
01:43
00:10
Maldivler’de sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi | Video 05.08.2023 | 21:34
01:35
Tayvan’ı Khanun Tayfunu vurdu: Şiddetli yağışlar heyelana neden oldu | Video 05.08.2023 | 21:34
03:01
915 bin TL dolandırıldı, “Polis kimliğine güvendim” dedi | Video 05.08.2023 | 20:45
01:36
Çin’de sel: 10 ölü, 18 kayıp | Video 05.08.2023 | 20:19
00:30
00:36
Cevizin içinden uyuşturucu çıktı | Video 05.08.2023 | 20:19
00:58