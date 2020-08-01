Video Haber Rusya'nın "corona virüs aşısı 15 Ağustos'da çıkacak" açıklamasına Türk bilim insanından yanıt | Video

Rusya'nın "corona virüs aşısı 15 Ağustos'da çıkacak" açıklamasına Türk bilim insanından yanıt | Video

Rusya'nın
01.08.2020 | 00:44

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A Haber canlı yayınına katılan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan Rus medyasının "Covid-19 aşısı 15 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor" iddiasıyla ilgili çarpıcı açıklama geldi. İlhan, "Aşıların geliştirilmesi için belli fazlar var. Bu aşamayı nasıl geçtiler? Hiçbir zaman bu işim komplo olmadığına inanmadım ama 6-8 ay gibi süren bu fazları bir an önce geçip 15 Ağustos'ta devreye girmesi sanki bu aşıyı daha önce geliştirmişler izlenimi doğurdu." ifadelerini kulladı. Öte yandan İlhan, İngiltere'de ve ABD'de de yürütülen Covid-19 aşı adayı çalışmalarıyla ilgili son durumu aktardı ve sağlıklı bir aşının en erken ne zaman uygulanabileceğine dair tarih verdi..

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