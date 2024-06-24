Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki sinagog ve kiliseye silahlı saldırı! Detaylar A Haber'de!
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde yapılan silahlı saldırılarda bir polis noktasının, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı belirtildi. Detaylar A Haber'de!
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